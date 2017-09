Honda: “Geen gridpenalty voor Stoffel Vandoorne”

14 september 2017 — Honda heeft bevestigd dat het probleem met de MGU-K van Stoffel Vandoorne zijn power unit verholpen kon worden zonder dat Vandoorne daarvoor een gridpenalty krijgt.



De GP van Singapore vormt voor McLaren een uitgelezen kans om met beide wagens in de punten te finishen. Tijdens de vorige race in Italië moesten Vandoorne en Alonso echter opgeven met technische problemen, waarbij er vooral bezorgdheid was over Vandoorne zijn motor.

Honda was er immers niet zeker van dat het probleem met de MGU-K van Vandoorne zijn power unit verholpen kon worden zonder dat Vandoorne een gridpenalty zou krijgen. De Japanners wisten echter op donderdagochtend te bevestigen dat Vandoorne gewoon de Spec 3.7-motor kan gebruiken en dus geen gridpenalty moet incasseren.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout