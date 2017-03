Honda heeft schrik van haar achterstand op de concurrentie

11 maart 2017 — Honda kende een dramatische voorbereiding van het nieuwe seizoen. Honda kende veel problemen en ook op het vlak van de prestaties heeft Honda een serieuze achterstand ten aanzien van de concurrentie. In die mate zelfs dat ze er bij Honda niet gerust in zijn en zelfs wat schrik hebben.



Door de Honda-motor zou de McLaren MCL32 zo’n 25 tot 30 km/u trager zijn op de rechte stukken. Daar bovenop kwam dan ook nog eens de tegenvallende betrouwbaarheid. De McLaren MCL32 kwam immers meermaals stil te staan op de baan door een probleem met de Honda-motor. Bij Honda hadden ze niet verwacht om in deze situatie te verkeren.

“Uiteraard hadden we zoveel problemen niet verwacht,” antwoordt Honda-baas Yusuke Hasegawa op de vraag van ‘Racer.com’ of Honda dergelijke problemen had verwacht toen het afreisde naar Barcelona. “We wisten uiteraard wat ons prestatieniveau was maar niet dat van de anderen. Op het vlak van de prestaties en de vergelijking met de concurrentie hebben we enigszins schrik van de situatie waarin we zitten. Het zou te optimistisch zijn om in Melbourne een goed resultaat te verwachten.”

Dat de twee wintertests zo slecht zouden verlopen hadden ze ook bij Honda niet verwacht.

“Uiteraard had ik niet verwacht dat we zoveel verschillende problemen zouden hebben. Alles wat er is gebeurd is nooit voorgevallen bij het testen op de ‘dyno’, geloof me echt. Zeker het probleem tijdens de tweede testdag en tijdens de eerste testdag van deze week, we hadden zo’n probleem niet verwacht.”

Volgens Hasegawa valt de achterstand die Honda heeft op het vlak van performance vooral toe te schrijven aan het feit dat de concurrentie een grotere stap vooruit heeft gezet.

“Uiteraard hebben ook wij onze motorprestatie verbeterd. Het ziet er echter naar uit dat de anderen hun power unit meer verbeterd hebben dan ons. Het ziet er naar uit dat we meer achterstand hebben,” aldus Hasegawa. “Op het vlak van de settings kunnen we tijdens de komende twee weken een aantal zaken veranderen. Tijdens de komende twee weken zullen we proberen om de motor beter te tunen en hem meer performance te geven tegen de race in Melbourne.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout