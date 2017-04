Honda hoopt dat haar maatregelen de problemen met de MGU-H oplossen

26 april 2017 — McLaren-Honda kende een dramatisch raceweekend in Bahrein. De ene na de andere Honda-motor gaf de geest maar Honda hoopt dat het met enkele maatregelen de problemen met haar MGU-H heeft opgelost.



“Na een teleurstellend raceweekend in Bahrein hebben we enkele zeer drukke dagen gehad tijdens de in-season test die eveneens op het Bahrain International Circuit plaatsvond,” aldus Honda F1-baas Yusuke Hasegawa. “Het team heeft enorm hard gewerkt om maatregelen te nemen die onze problemen met de MGU-H moeten verhelpen.”

“We denken dat we tijdens de tweede testdag, met Stoffel die achter het stuur 81 ronden kon rijden, de juiste richting zijn kunnen uitgaan. De resultaten zijn een bewijs van het harde werk en de toewijding van het ganse team.”

Ondanks dat Honda verwacht dat het een stap in de juiste richting heeft gezet, verwacht Honda nog steeds dat het circuit in Sochi met haar rechte stukken een serieuze uitdaging zal vormen.

“In 2016 slaagde McLaren-Honda erin om tijdens de Russische grand prix met beide wagens in de punten te finishen. Uiteraard zullen we proberen om dat dit jaar te herhalen. Dat gezegd zijnde zal de Russische grand prix een uitdagend raceweekend worden voor ons.”

“De karakteristieken van het circuit, met haar lange rechte stukken, gecombineerd met haar bochten van negentig graden, betekent dat het een start-stop circuit is, waardoor de balans van het energiemanagement enorm belangrijk is. Het zal een kwestie zijn van de kracht uit de motor te krijgen en ook het beheer van de brandstof zal cruciaal zijn. We zullen uiteraard samen met McLaren enorm hard werken tijdens de oefensessies, dit om een zo goed mogelijke afstelling voor de wagen te vinden. We hopen dat we vervolgens een mooie prestatie kunnen neerzetten,” besluit Hasegawa.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout