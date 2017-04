Honda onderhandelt met Mercedes over een adviserende rol

25 april 2017 — Het is Honda menens om haar problemen op te lossen en daarvoor zouden ze bij niemand minder dan concurrent Mercedes te rade gaan.



Ongeveer een maand geleden uitte McLaren-teambaas Eric Boullier openlijk kritiek op partner Honda door te vertellen dat de Japanners eigenlijk maar een ding moesten veranderen: namelijk de moderne structuur van de Formule 1 in hun werkwijze te integreren. Boullier vindt Honda met andere woorden behoorlijk eigenwijs en hij vindt dat ze niet openstaan voor hulp van buitenaf.

De woorden van Boullier zijn niet in dovemansoren gevallen want verschillende bronnen zeggen dat Honda aan het onderhandelen is met Mercedes om advies te verlenen voor de ontwikkeling van hun power unit. Welke rol de Duitsers moeten gaan spelen is nog onduidelijk maar algemeen wordt er aangenomen dat het vooral op het gebied van elektronica en de hybride-systemen zal zijn.

Honda-topman Hasegawa had eerder al verklaard dat ze al met verschillende externe raadgevers werken en de naam van de Zwitserse motor-expert Mario Illien wordt in die context dikwijls genoemd.

Motorsport.com vroeg het aan de Japanner maar ook nu wil hij niet kwijt over wie het juist gaat.“We geven geen namen van adviseurs of leveranciers maar we gebruiken veel hulp van buitenaf,” aldus Hasegawa.

Bij Mercedes wilde niemand reageren op het gerucht.

