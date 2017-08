Honda: “Reserves aanvullen en in Spa-Francorchamps sterk presteren”

07 augustus 2017 — Bij Honda, de motorpartner van McLaren, blikken ze tevreden terug op de laatste race voor de zomerpauze. De Japanners willen tijdens de zomerpauze opnieuw de reserves aanvullen en tijdens de GP van België sterk voor de dag komen.



Honda slaagde er samen met McLaren in om in Hongarije beide wagens in de punten te doen finishen tijdens de race. Vervolgens was er de tweedaagse test op de Hungaroring en ook die verliep volgens Honda succesvol.

Tijdens de eerste testdag nam onze landgenoot Stoffel Vandoorne de testwerkzaamheden voor zijn rekening, terwijl op woensdag Lando Norris voor de allereerste keer met de McLaren MCL32 mocht testen.

“Het team plaatste tijdens de tweede testdag enkele nieuwe elementen na de lunchpauze, wat onze terugkeer op de baan vertraagde,” aldus Satoshi Nakamura, de hoofdingenieur van Honda. “Lando Norris slaagde er echter in om alsnog 91 ronden te rijden tijdens zijn eerste optreden met de MCL32.”

Volgens Nakamura kon Honda heel wat bruikbare data verzamelen die hen in staat moet zien te stellen om de krachtbron te verbeteren.

“We slaagden er ook in om waardevolle data te verzamelen waarmee we onze prestaties en betrouwbaarheid kunnen verbeteren, dit ter voorbereiding van een goede start van het tweede deel van het seizoen.”

“Het team gaat nu de zomerpauze in. Dat is een kans om even op adem te komen en de reserves aan te vullen na een erg zware eerste jaarhelft. Vervolgens kunnen we aan de rest van het seizoen beginnen.”

Bij Honda kijken ze er alvast naar uit om te zien hoe competitief ze zullen zijn op het circuit van Spa-Francorchamps, een circuit dat erg veeleisend is voor de motor.

“Na een positieve race en test in Hongarije kijken we er naar uit om in Spa-Francorchamps opnieuw aan de slag te gaan en te tonen hoe competitief we zijn,” besluit Nakamura.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout