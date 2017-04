Honda test in Bahrein nieuwe ideeën voor haar F1-motor

18 april 2017 — Honda wil vandaag en morgen tijdens de eerste in-season F1-test in Bahrein nieuwe ideeën voor haar F1-motor uittesten. De Japanners willen zo eindelijk een oplossing vinden voor de vele motorproblemen die ze tot dusver gekend hebben.



Het is tot dusver een dramatisch F1-seizoen voor McLaren en onze landgenoot Stoffel Vandoorne. Na de vele motorproblemen tijdens de wintertests en de eerste twee raceweekends van het seizoen bereikten McLaren en Honda een nieuw dieptepunt in Bahrein. Stoffel Vandoorne kon de GP van Bahrein immers zelfs niet aanvatten door een motorprobleem.

Tijdens het raceweekend in Bahrein gaven maar liefst vier (!) motoren de geest tijdens de oefensessies, kwalificatie en race. Ronduit dramatisch als je weet dat een rijder tijdens een seizoen slechts over vier motoren beschikt om twintig raceweekends af te werken.

De relatie tussen McLaren en Honda stond al onder hoogspanning. Waar er aanvankelijk erg verzoenende taal werd gesproken na de eerste problemen tijdens de wintertests werd de toon steeds bitsiger en werd er niet langer rond de hete brij gedraaid. Er is wel degelijk een gigantisch probleem bij Honda, dat er blijkbaar maar niet in slaagt om haar motor betrouwbaar, laat staan krachtiger te maken.

Normaal gesproken wil Honda in Spanje, tijdens het vijfde raceweekend van het seizoen, een update van haar motor introduceren. In afwachting daarvan is er echter nog de GP van Rusland over twee weken. Tijdens de tweedaagse F1-test in Bahrein wil Honda alvast enkele nieuwe ideeën uittesten voor haar motor.

“We zullen enkele ideeën testen”, vertelde Honda F1-baas Yusuke Hasegawa aan ‘Motorsport.com’ toen hem werd gevraagd naar de plannen voor de twee testdagen in Bahrein. “Maar het zal niet om een totaal nieuwe motor gaan.”

Grote vraag blijft uiteraard of Honda daarmee daadwerkelijk op zijn minst de betrouwbaarheid tegen de race in Rusland zal weten te verbeteren.

Bovendien bestaat er ook nog heel wat onduidelijkheid over de introductie van de update van de F1-motor van Honda. Aanvankelijk stond die gepland voor de GP van Canada of Monaco. Honda zou nu dan toch de update al in Spanje willen introduceren, al staat dat nog niet vast.

“Dat verklappen we nog niet”, aldus Hasegawa. “Ik heb mijn doelstelling maar omdat we nog niet klaar zijn kan ik nog niets zeggen. Ik wil niet dat de fans valse hoop krijgen. Dus ik wacht met een aankondiging.”

“Gezien de situatie kunnen we niet wachten”, verduidelijkte Hasegawa, die beseft dat Honda dringend haar motor moet verbeteren, zeker gezien de gebeurtenissen van de voorbije maanden. “We moeten echt verbeteren.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout