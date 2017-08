Honda vindt geen problemen in motor van Alonso: Doelbewuste opgave van de Spanjaard?

29 augustus 2017 — Honda heeft de data van de motor uit de wagen van Fernando Alonso onderzocht en naar eigen zeggen hebben ze daar geen problemen gevonden. Het voedt de speculaties dat Alonso zijn wagen zelf doelbewust in de garagebox van McLaren parkeerde, zonder dat er daadwerkelijk een probleem met de Honda-motor was.



Zeggen dat het niet de namiddag was van Fernando Alonso in Spa zou een understatement zijn. Door gebrek aan snelheid op het rechte stuk viel er voor de Spanjaard weinig eer te behalen, ook niet voor teamgenoot Stoffel Vandoorne. Beide McLarens werden door bijna iedereen om de oren gereden.

Alonso was razend en gefrustreerd over dat gebrek aan vermogen en iedereen mocht dat geweten hebben, zijn boodschappen over de boordradio waren niet mis te verstaan.

“Beschamend, echt beschamend,” liet de McLaren-rijder optekenen over de radio. Toen zijn engineer informatie gaf over de verschillen in de race liet de Spanjaard weten dat hij daar helemaal niet in geïnteresseerd was omdat het toch maar over een test ging volgens hem.

Eens buiten de punten gevallen en in de achterhoede terechtgekomen, vroeg Alonso of er regen op komst was omdat hij waarschijnlijk hoopte om zo nog in de punten te geraken. Toen daar negatief op geantwoord werd vertraagde de tweevoudige wereldkampioen en schalde er “engine problem, engine problem” over de radio.

Honda daarentegen heeft laten weten dat ze geen problemen hebben gevonden in de data van de motor van Alonso. Dat voedt natuurlijk de geruchten dat hij zijn bolide bewust in de garage heeft geparkeerd omdat hij er geen zin meer in had.

Honda-baas, Yusuke Hasegawa zegt: “Hij zei over de radio dat er een probleem was met de wagen. Hoewel wij niets zagen in de data hebben we hem laten stoppen uit voorzorg.”

De Spanjaard spreekt dat tegen en hij houdt vol dat er wel degelijk problemen waren.

“Natuurlijk is het niet gemakkelijk om op deze manier te racen want je kan geen wiel-aan-wiel gevechten aangaan. Het was een zeer moeilijke namiddag en we waren helemaal niet competitief,” aldus Alonso.

“De auto was veel te traag en we konden het gevecht niet aangaan, punten zaten er vandaag toch niet in. Uiteindelijk hebben we dan moeten opgeven met een motorprobleem,” besluit de Spanjaard.

