Honda wil duidelijkheid over motordeal met Sauber: “Ze moeten ons snel een antwoord geven”

23 juli 2017 — Rijdt Sauber in 2018 nu wel of niet met motoren van Honda? Volgens Honda F1-baas Yusuke Hasegawa is er snel duidelijkheid nodig.



Toen Sauber enige tijd geleden aankondigde dat het volgend jaar met motoren van Honda zou rijden zorgde het voor een grote verrassing. De aangekondigde deal met Honda is de voorbije weken echter op losse schroeven komen te staan.

Het was onder de vorige teambazin Monisha Kaltenborn dat de beslissing werd genomen om in 2018 met motoren van Honda te rijden. Na haar vertrek kwamen de speculaties dat de motordeal tussen Sauber en Honda niet zou doorgaan.

Nu Frederic Vasseur is aangesteld als nieuwe teambaas staat de motordeal met Honda bovenaan zijn agenda. Het is echter maar de vraag of Sauber volgend jaar daadwerkelijk met motoren van Honda zal rijden. Honda hoopt alvast zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen.

“Nu. Zo snel mogelijk,” antwoordde Honda F1-baas Yusuke Hasegawa op de vraag wanneer Honda voor het maken van haar planning dient te weten of Sauber daadwerkelijk in 2018 met Honda-motoren zal racen. “We kunnen niet wachten met de voorbereidingen voor volgend jaar. We werken nu al aan volgend jaar en hebben dringend een duidelijke beslissing nodig.”

“Wat de planning betreft zijn we ons nu al aan het voorbereiden om Sauber in 2018 van motoren te voorzien. We moeten de plannen duidelijk klaar hebben maar wat nu betreft zullen we gewoon doorgaan waarmee we bezig zijn.”

Sauber rijdt dit seizoen met een Ferrari-motor uit 2016. Dit geeft het team een competitief nadeel, al staat de Zwitserse renstal met vijf wk-punten wel nog steeds voor McLaren in de wk-tussenstand.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout