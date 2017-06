Huwelijksaanzoek bij het Mercedes F1 team in Azerbeidzjan

22 juni 2017 — Op de donderdag voorafgaand aan het raceweekend gebeuren er weinig wereldschokkende dingen. De teams verkennen het circuit tijdens de track walk en er zijn de gebruikelijke persconferenties. Deze keer viel er echter iets opmerkelijk te beleven in de garage van Mercedes: een huwelijksaanzoek!

Well… this is a new one ☝️



A proposal in our garage… and the lucky lady said YES!! ߙŒ



Congratulations ߘ#AzerbaijanGP ߇ư߇¿ @F1 pic.twitter.com/rUd0Iez6bq