“Inhalen zal met de nieuwe F1-bolides lastig worden”

25 januari 2017 — Esteban Ocon start in maart zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. En meteen eentje met grote reglementswijzigingen. Wagens zullen veel sneller door de bochten gaan dan vorig jaar. "Dat kan een negatieve invloed hebben op de inhaalacties", beweert de Fransman.



Toch is Ocon enthousiast over bepaalde onderdelen van de reglementswijziging.

“Ik denk dat de nieuwe bolides er geweldig gaan uitzien”, aldus de Fransman tegen ‘Motorsport.com’. “De aandacht van het publiek verminderde wat toen de auto’s in 2014 lelijker werden. De looks van de bolides maken voor veel mensen een verschil. Met deze mooiere wagens komen die mensen hopelijk terug.”

Die mensen moeten volgens Ocon wel geen karrenvracht aan inhaalmanoeuvres verwachten tijdens de races.

“De nieuwe bolides worden indrukwekkend in de bochten, het zal zo ontzettend hard gaan. De snelheid die we voorheen enkel in de kwalificatie zagen, zien we straks ook tijdens de races. Maar de races zullen er niet interessanter op worden. Door de hogere bochtensnelheid wordt het lastiger om in te halen. Daardoor komen er minder inhaalmogelijkheden voor de rijders.”

De hogere snelheden in de bochten zorgen ook voor grotere G-krachten op het lichaam. Alle rijders bereiden zich voor op de fysieke arbeid die zoiets vergt.

“Het is hard werken. De wagen besturen zal meer fysieke arbeid vergen dan ooit”, bevestigt Ocon. “In plaats van een trainingskamp van twee weken ben ik nu twee maanden bezig. Tot de eerste race van het seizoen ben ik nauwelijks meer thuis. De dagen zijn ontzettend lang. Van negen uur ‘s ochtends tot negen uur ‘s avonds, met een dubbele intensiteit om meer spieren te kweken.”

