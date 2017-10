Jenson Button: “Ik ben een jaar te lang in de F1 gebleven”

07 oktober 2017 — Jenson Button denkt dat 2016 het jaar te veel was voor hem in de Formule 1 en dat daardoor zijn liefde voor de autosport een tijdje helemaal bekoeld was.



Als we zijn invalbeurt in Monaco buiten beschouwing laten hebben we op vlak van autosport niet veel van de wereldkampioen van 2009 gehoord dit jaar. In een interview met ‘Sky Sports’ na de tweede oefensessie vertelde Button hoe dat komt.

Hij vertelt dat het voorbije jaar hem de kans gegeven heeft om over zijn loopbaan in de F1 na te denken en over wat hij nog wil doen tijdens de rest van zijn carrière.

“Het is heel fijn geweest en het was ook wel noodzakelijk,” vertelt Button. “Er zijn tijdens mijn carrière zoveel dingen gebeurd waarvan je op het moment zelf de tijd niet hebt om er over na te denken. In die zin had ik dat jaar nodig om terug te blikken op datgene dat ik al die jaren had gedaan en ik ben tot de conclusie gekomen dat het goed geweest was.”

“Natuurlijk heb dit jaar nog in Monaco geracet,” gaat de Brit verder. “Over de race hoeven we het zelfs niet te hebben maar van de kwalificatie heb ik echt genoten. Met deze monsters door de straten van Monaco rijden… De andere race die er voor mij uitspringt is deze (Suzuka). Het moet heel speciaal zijn om hier met de auto’s van 2017 te racen. Maar mis ik de F1? Nee.”

“Ik mis het racen wel maar de liefde voor de autosport is een tijdje weg geweest. Ik denk dat ik een jaar te lang in de Formule 1 gebleven ben.”

Eind augustus nam Button met Honda wel deel aan de 1000 km van Suzuka, die trouwens gewonnen werd door onze landgenoot Bertrand Baguette. Daar is volgens de Brit de klik gekomen om volgend jaar weer ergens fulltime aan de slag te gaan.

“Hoewel we er een slecht resultaat behaalden, want alles wat kon fout gaan is ook fout gegaan, vond ik er terug het plezier om te racen. Bij de finish wou ik de race nog een keer rijden om te kijken wat er fout gegaan was en dat gevoel had ik al een hele tijd niet meer gehad.”

“Eigenlijk heb ik zin om met gelijk wat te racen, als ik eerlijk moet zijn,” gaat Button verder. “Ik ben er zeker van dat ik volgend jaar zal racen maar ik weet nog niet met wat of waar. Er zijn een aantal serieuze opties en ik wil graag volgend jaar een volledig seizoen racen.”

De wereldkampioen van 2009 laat weten dat IndyCar hem te gevaarlijk lijkt, Formule E hem niet aanspreekt en dat het hem niet het juiste moment lijkt om aan Le Mans deel te nemen. Wat spreekt hem dan wel aan?

Het ‘IMSA Sportscar Championship’, een reeks van wedstrijden in Noord Amerika met een deelnemersveld dat te vergelijken valt met dat van de 24 uren van Le Mans, lijkt hem wel wat.

“Het is een groeiende serie in de Verenigde Staten,” aldus Button. “De GT-klasse lijkt me wel leuk maar ik ben er niet zeker van of ik wel met een auto kan rijden die door de prototypes voorbijgestoken wordt. Dat is iets wat ik niet zo goed kan begrijpen.”

“Ik wil gewoon gaan racen en me amuseren. Ik wil de motor horen en het moet iets zijn met 600 pk of meer,” besluit Button.

Geschreven door Tom Schots



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout