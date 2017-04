“Jenson Button vervanger van Alonso in Monaco”

13 april 2017 — Volgens het Britse 'BBC' zal Jenson Button Fernando Alonso tijdens de GP van Monaco vervangen.



Gisteren kondigde McLaren geheel verrassend aan dat Fernando Alonso niet zal deelnemen aan de GP van Monaco. De Spanjaard zal immers deelnemen aan de Indy 500.

McLaren moet dus voor één race op zoek naar een vervanger voor Alonso en de voor de hand liggende kandidaat was uiteraard Jenson Button. Volgens de ‘BBC’ zou McLaren daadwerkelijk ervoor gekozen hebben om Button aan te duiden als vervanger.

Button reed tot vorig seizoen voor McLaren-Honda en kent het team dus bijzonder goed. Button is momenteel ook de derde rijder van het team. Gisteren liet McLaren-CEO Zak Brown verstaan dat er nog geen definitieve beslissing was genomen en dat er verschillende mogelijkheden waren.

Voorlopig is het nog wachten op een officiële bevestiging dat Button daadwerkelijk is aangeduid als vervanger. Jenson Button reageerde gisteren alvast op een ludieke manier op het nieuws over Alonso.

Why do I have so many missed calls? ߤ” — Jenson Button (@JensonButton) April 12, 2017



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout