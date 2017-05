Jos Verstappen bij Red Bull aangesteld als nieuwe talentscout

19 mei 2017 — Jos Verstappen is bij Red Bull aan de slag gegaan als talentscout, zo bevestigde Red Bull-adviseur Helmut Marko.



De vader van Max Verstappen begeleidde zijn zoon vanaf de karting tot en met zijn F1-racezitje bij Toro Rosso. Toen Max echter promoveerde naar Red Bull racing zette hij een stap opzij. Nu zal hij echter voor het eerst sinds zijn afscheid als F1-piloot opnieuw een officiële functie bij een F1-team bekleden.

Jos Verstappen en de leiding van Red Bull Racing waren geruime tijd al in gesprek. Verstappen zal nu als talentscout optreden voor Red Bull, dit aangezien Helmut Marko daar zelf minder tijd voor zal hebben.

“Dit is een goede samenwerking en uitbreiding van de jeugdopleiding”, bevestigde Red Bull-adviseur Helmut Marko tegenover ‘F1 Today’.

“Het is een kwestie van tijd dat ik door het drukke programma niet meer alle races van de jeugd kan volgen. Daardoor hebben we Jos gevraagd of hij tijd en zin heeft om namens ons wedstrijden bij te wonen.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout