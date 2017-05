Kimi Raikkonen bezorgt jonge superfan de dag van zijn leven

15 mei 2017 — Voor de wereldkampioen van 2007 zat de race er al na de eerste bocht op en hij besloot dan maar wat tijd vrij te maken voor een jonge superfan.



Bij de start van de race zagen we al een beeld vanuit het publiek van een dolenthousiast jongetje dat volledig uitgedost was in een Ferrari-outfit. Al in de eerste bocht werd Kimi door zijn landgenoot Bottas aangetikt en raakte de ophanging van zijn Ferrari beschadigd tegen de Red Bull van Max Verstappen.

Einde verhaal dus voor Raikkonen en Verstappen. Vanuit de tribunes kregen we een beeld te zien van datzelfde jongetje van bij de start maar alleen was hij nu ontroostbaar. Er is wel eens een tijd geweest dat de “Iceman” zijn bijnaam alle eer aandeed en in zo’n geval dan maar besloot om van de vrijgekomen tijd gebruik te maken om een Magnum te eten maar gisteren liet hij zien dat hij een groot hart heeft.

Tijdens de race zagen we dat Kimi zijn superfan had laten opsporen en hem had uitgenodigd om samen met hem de race te volgen vanuit de pitbox van Ferrari. Natuurlijk hoorde daar ook een petje van de Fin bij. Als kers op de taart mocht het jongetje ook de podiumceremonie volgen vanop de eerste rij samen met het team van Ferrari. Dat er met Vettel toch nog een piloot van de Italiaanse renstal op het podium stond maakte het plaatje helemaal af.

LAP 1/66: Agony for Kimi (and one of his young fans) ߘ‚ RAI is out after damaging front left of his car #SpanishGP ߇ʰ߇¸ #F1 pic.twitter.com/Zjwrx6bJGU — Formula 1 (@F1) May 14, 2017

The smiles just keep getting bigger and bigger… Nice one, Kimi ߑ #SpanishGP ߇ʰ߇¸ #F1 pic.twitter.com/Ywqru5IFlX — Formula 1 (@F1) May 14, 2017

Geschreven door Tom Schots



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout