Raikkonen: “Ferrari kan de laatste vier races allemaal winnen”

19 oktober 2017 — De wereldkampioen van 2007 denkt dat Ferrari alle resterende races nog kan winnen en benadrukt dat ze niet mogen opgeven en moeten blijven doorgaan tot de allerlaatste ronde van het seizoen.



Sinds de GP van Singapore, toen de Ferrari’s elkaar uitschakelden bij de start, heeft het alleen nog maar tegengezeten voor de Scuderia. Tijdens de daaropvolgende races in Maleisië en Japan waren betrouwbaarheidsproblemen hun deel.

Vettel volgt in de strijd om de titel nu al op 59 punten van Lewis Hamilton en als Mercedes er dit weekend in slaagt om zeventien punten meer te scoren dan Ferrari is de titel bij de constructeurs binnen voor het merk met de ster.

Desondanks geeft Kimi Raikkonen de hoop niet op.

“Als we er alles aan doen kunnen we de laatste vier GP’s allemaal winnen. We moeten gewoon elke race op zich bekijken en er alles aan doen wat we kunnen.”

“Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren, maar dat weet niemand,” gaat de Fin verder. “Wat ik wel weet is dat we zullen blijven vechten tot in de laatste ronde van de laatste race en dan zien we wel waar we eindigen.”

“De laatste tijd hebben we het moeilijk gehad maar ik denk wel dat de snelheid aanwezig is als alles eenmaal op zijn plaats valt. Dat is positief,” besluit Raikkonen.

Geschreven door Tom Schots



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout