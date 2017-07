Kopenhagen onthult plannen voor F1-circuit

Ook in Denemarken is er interesse om een F1-race te organiseren. De plannen voor een F1-circuit in de Deense hoofdstad Kopenhagen werden vandaag onthuld.



Een Deens consortium heeft haar plannen voor een F1-circuit doorheen Kopenhagen vandaag aan de Formule 1 voorgesteld. Het zou gaan om een circuit van 4,5 kilometer dat onder meer het Christiansborg Palace aandoet, waar het Deense parlement gevestigd is.

De F1-bolides zouden over twee bruggen rijden, waarbij er tegen meer dan 300 km/u over de Knippelsbro-brug zou gereden worden. De Deense zakenman Lars Seier Christensen, ooit sponsor van Romain Grosjean, zou het plan van zo’n 40 miljoen euro steunen. Herman Tilke, die de voorbije jaren de meeste F1-circuits heeft ontworpen,zou naar verluidt in maart van dit jaar Kopenhagen bezocht hebben om het voorgestelde circuit te bekijken.

“Het circuit dat we in Londen aan de Formule 1 hebben voorgesteld is niet de definitieve versie. Het vormt een basis waarbij er nog minimale aanpassingen noodzakelijk zijn,” aldus Helge Sander tegenover het Deense ‘Jyllands-Posten’.

Het consortium hoopt om tegen 2020 Denemarken en Kopenhagen op de F1-kalender te plaatsen. Momenteel rijdt er met Kevin Magnussen reeds een Deen in de Formule 1.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout