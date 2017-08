Kubica: “Er is niets veranderd, mijn beperkingen blijven dezelfde”

11 augustus 2017 — Robert Kubica maakte een indrukwekkende comeback tijdens zijn test in Hongarije. Volgens Kubica is er bij hemzelf echter weinig veranderd tegenover enkele maanden geleden.



“Er is niets veranderd,” antwoordt Kubica op de vraag wat er de voorbije maanden veranderd is. “Ik ben dezelfde persoon als tien maanden geleden, vier maanden geleden, of een week geleden. Mijn beperkingen zijn dezelfde gebleven. Vanuit dat standpunt is er niets veranderd.”

“Laat ons zeggen dat er vanuit fysiek standpunt wel redelijk wat is veranderd. Ik ben me immers beginnen voorbereiden. Ik beoogde geen comeback maar ik wist dat ik klaar zou moeten zijn indien ik de kans kreeg, de F1 is immers een veeleisende sport.”

De F1-bolides zijn vandaag helemaal anders dan de bolides waarmee Kubica destijds racete. Volgens Kubica zijn de huidige bolides dan ook veeleisender dan de bolides van vroeger.

“De huidige generatie bolides zijn vandaag de dag nog veeleisender dan de vorige bolides. Het zijn de snelste wagens van de voorbije twintig jaar. De huidige wagens zijn zwaarder en dat is volgens mij het grootste verschil. Niemand spreekt daarover omdat ze er geleidelijk aan gewend zijn. Van jaar tot jaar is het gewicht immers geleidelijk aan omhoog gegaan,” aldus Kubica.

“Toen ik de laatste keer met een F1-bolide reed was het minimumgewicht 620 kg. Vandaag moet je zo’n 100 kg meer rondom het circuit sturen, dat is een groot verschil. Voor mij zijn er heel wat verschillen met vroeger, ik moest dan ook heel wat leren. Vanuit een fysiek standpunt is het veel beter in de wagen dan eruit. Dat is het belangrijkste.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout