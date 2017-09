“Kubica verdient geen comeback in de F1”

09 september 2017 — De voorbije maanden was er al veel te doen rondom Robert Kubica en een eventuele comeback in de Formule 1. Jacques Villeneuve vindt echter niet dat de Pool een comeback verdient.



Kubica mocht voor Renault al enkele keren testen en de vraag die heel de F1-paddock bezighoudt is of de Pool daadwerkelijk een comeback in de F1 zal maken. Indien het van Jacques Villeneuve afhangt dan zou die comeback er alvast niet komen.

“Ik begrijp het eerlijk gezegd niet,” aldus Villeneuve tegenover ‘F1nal-lap’. “Wie heeft er ooit een comeback gemaakt na zes jaar?”

“Op het einde van zijn carrière ondervond hij problemen tegenover Petrov. Hij won zijn race (in Canada in 2010), net zoals Maldonado dat deed, en wat heeft hij nadien verwezenlijkt?”

Volgens Villeneuve is Kubica eerst en vooral niet de rijder die hij vroeger was. Mocht Kubica ondanks zijn fysieke toestand toch in staat zijn om een volledig F1-seizoen af te werken dan zegt dat volgens Villeneuve erg veel over de huidige generatie F1-bolides.

“Voeg daaraan toe dat hij niet hersteld is naar 100 procent van zijn kunnen en vraag iemand zich af hoe hij het zou doen? Misschien is het te eenvoudig geworden om met de wagens te rijden ...”

Zonder zijn rallycrash en de problemen die Kubica ervaart zou de Pool volgens Villeneuve bovendien nooit aanspraak maken op een comeback in de F1.

“Indien hij zijn probleem niet zou gekend hebben dan zou hij geen tweede kans krijgen,” gaat Villeneuve verder. “Dat is waarom het mij shockeert. Er zijn immers erg veel rijders die het verdienen maar geen tweede kans krijgen. Dat is veel erger. Voor hem is het geweldig, hij heeft geluk.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout