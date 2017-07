Kvyat wil van Red Bull zo snel mogelijk duidelijkheid over zijn toekomst

17 juli 2017 — Daniil Kvyat zegt dat hij snel een beslissing van Red Bull wil over zijn toekomst. Christian Horner liet in Oostenrijk al verstaan dat ze hem willen houden, ook al zijn de gesprekken om zijn contract te verlengen nog niet begonnen.



Kvyat zei dit weekend op Silverstone dat hij verheugd is door het nieuws van Horner. Hij vindt daarnaast ook weer dat het vertrouwen tussen hem en Red Bull gegroeid is.

“Bedankt aan Christian voor zijn woorden. Ik kan dat erg appreciëren. Ik denk dat het vertrouwen tussen mij en Red Bull weer op een goed niveau is en ik heb dan ook geen reden om mijn contract met hen niet te verlengen. Als het echt zo is, zou ik dat graag zo snel mogelijk willen weten. Dit is het deel van het seizoen dat je graag je toekomst wil kennen,” aldus Kvyat.

“Ik ben niet degene die deadlines geeft. Het is in hun handen, hun beslissing, dus waarom zou ik dat willen forceren? Ze weten ook dat je meer geconcentreerd bent op je baan als je weet wat je toekomst is. Ik ben een deel van hun project en ik wil hen meer en betere resultaten brengen, ook in de toekomst.”

Horner liet daarnaast ook weten wat hij van Kvyat zijn teamgenoot, Carlos Sainz, vindt, Sainz zorgde voor heel wat commotie door te zeggen dat hij een vierde seizoen bij Toro Rosso niet zou zien zitten. Sainz zegt nu zelf dat hij zijn plannen opgehelderd heeft na een gesprek met Horner en Helmut Marko en is volgens hem toch klaar voor zijn vierde seizoen bij het team.

“Mensen zeggen dat het slecht nieuws is, maar ik probeer te kijken naar het positieve. Een vierde jaar in de F1 betekent meer ervaring en ook dat ik meer klaar ben voor de volgende stap. Toro Rosso is duidelijk aan het zoeken naar stabiliteit na enkele jaren vol veranderingen,” klinkt het bij Sainz.

“Werknemers doen ongelofelijk hun best om vijfde te kunnen worden in het kampioenschap van de constructeurs en ze denken dat dat het beste kan met stabiliteit op het vlak van de rijders. Momenteel richten ze zich enkel op de prestatie van de bolides omdat wij, de rijders, nu genoeg ervaring hebben om feedback te geven.”

Geschreven door Anouck Jaspers



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout