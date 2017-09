Lance Stroll verovert plaats op eerste startrij: “Dit is geweldig”

02 september 2017 — De 18-jarige Canadees Lance Stroll start morgen naast Lewis Hamilton van op de eerste startrij. Stroll zorgde zo voor de verrassing van de dag. Voor Williams was het na een tot dusver bijzonder moeilijk seizoen een mentale opsteker.



Lance Stroll kreeg dit seizoen al erg veel kritiek te verwerken maar de Canadees snoerde zijn criticasters vandaag onder erg moeilijke omstandigheden de mond. Daar waar toppers zoals Bottas, Raikkonen en Vettel steken lieten vallen was Stroll wel bij de les en wist hij de vierde tijd te rijden in Q3.

Het levert Stroll door de gridpenalty’s voor Ricciardo en Verstappen een plaatsje op de eerste startrij op, naast polesitter Lewis Hamilton en daar is hij uiteraard enorm blij mee.

“Ik ben bijzonder trots, ik vond het enorm leuk,” zei Stroll na afloop. “Ik weet dat ik de voorbije weken problemen ondervond op een droge baan, dat ik niet voorbij Q1 geraakte. Vandaag kreeg ik alles voor elkaar, het voelde bijzonder goed.”

“Ik beleefde erg veel plezier, de wagen voelde goed aan,” aldus Stroll. “Ik had nog nooit met een F1-bolide in de regen gereden. Het lukte vandaag echter enorm goed.”

Grote vraag is nu uiteraard tot wat Stroll morgen in staat is op een droge baan.

“Morgen is het de race en we moeten dan ook gefocust blijven. Van op de eerste startrij op de grid kennen we hopelijk een erg goede race,” blikt Stroll vooruit naar morgen.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout