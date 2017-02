“Liberty had Bernie Ecclestone beter niet aan de kant geschoven”

06 februari 2017 — Volgens voormalig FIA-president Max Mosley had Liberty Media er beter voor geopteerd om Bernie Ecclestone aan boord te houden.



Het nieuws dat Bernie Ecclestone als F1-baas aan de kant werd geschoven kwam ondanks alles toch enigszins als een verrassing. Liberty Media stelde Chase Carey immers aan als nieuwe F1-baas. Max Mosley, de voormalige FIA-president, vindt echter dat Liberty Media Bernie Ecclestone beter gedeeltelijk aan boord had gehouden.

“Indien ik in de plaats van Liberty was geweest dan had ik Bernie behouden om de dingen te doen die hij fantastisch goed doel, zoals het praten en onderhandelen met promotoren en organisatoren en al die zaken,” zei Mosley tegenover ‘Reuters’. “Ze hebben echter een bedrijf gekocht en ze denken dat ze dat beter kunnen runnen maar we zullen moet zien of dat ook het geval is.”

Volgens Max Mosley zal Liberty Media nog verrast zijn hoe zwaar het is om de F1 te runnen.”

“Het lijkt van buitenaf altijd eenvoudig,” aldus Mosley. “Het is net zoals dat ik zou denken dat ik de paardenraces wel even zou fixen. Wanneer je het echter probeert te doen dan wordt je plots geconfronteerd met heel wat problemen waar je niets vanaf wist. Misschien zijn ze echter erg succesvol en het goed doen.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout