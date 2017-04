Long Beach bestudeert mogelijke organisatie van een F1-race

22 april 2017 — Long Beach heeft een studie goedgekeurd waarbij onderzocht zal worden of het zich eventueel kandidaat zal stellen voor de organisatie van een F1-race.



Van 1976 tot en met 1983 organiseerde Long Beach al een F1-race, namelijk de ‘United States Grand Prix West’. De laatste winnaar was Mclaren-piloot John Watson maar ook Clay Regazzoni, Mario Andretti, Carlos Reutemann en Gilles Villeneuve wonnen er ooit. Vervolgens werd er sinds 1984 op een aangepast circuit jaarlijks een IndyCar-race gehouden.

Long Beach lijkt echter opnieuw interesse te tonen in de organisatie van een F1-race. Nu er met Liberty Media een Amerikaanse eigenaar van de Formule 1 is stijgen de kansen alvast dat er een F1-race in Amerika bijkomt.

De stad bestelde bij KPMG alvast een studie om te bekijken wat de IndyCar-race en een eventuele F1-race voor de stad kunnen betekenen. De F1 zou naar verluidt reeds in 2015 Long Beach benaderd hebben met het oog op een mogelijke organisatie van een F1-race.

Zowel de promotoren van een eventuele F1-race als de IndyCar-race hebben hun voorstellen op tafel moeten leggen en KPMG zal nu beide bestuderen. Er zal een kosten-batenanalyse door KPMG gemaakt worden en er zal bestudeerd worden wat beide races voor de stad kunnen betekenen. Het huidige IndyCar-contract van Long Beach loopt in 2018 af.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout