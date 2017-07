Kevin Magnussen tegen Nico Hulkenberg: “S*ck my balls” (VIDEO)

31 juli 2017 — Het was gisteren hommeles tussen Kevin Magnussen en Nico Hulkenberg, zowel tijdens als na de race.



Het verhaal begint al in de eerste bocht waarbij Romain Grosjean en Nico Hulkenberg met elkaar in aanraking komen maar beide kemphanen kunnen hun weg vervolgen. Het incident vertoont veel gelijkenissen met dat van Verstappen en Ricciardo: Hulkenberg remt wat laat en schuift tegen de Haas van Grosjean. Een typisch incident bij de start van een race oordelen de stewards maar daar was Magnussen, teamgenoot van Grosjean, het helemaal niet mee eens.

De Deen zag alles vanop de eerste rij gebeuren en zei over de boordradio: “Als acties zoals die van Hulkenberg op Romain worden toegelaten kan het wel eens een agressieve race worden.”

Met nog negen ronden te gaan in de race geraken Magnussen en Hulkenberg in gevecht voor de elfde plaats. De Duitser plaatst een aanval in bocht 1, welke Magnussen kan pareren, daarna probeert hij het nog eens buitenom in bocht 2 en wordt daar door de Deen van de baan gedwongen. Magnussen krijgt een tijdstraf van vijf seconden en valt terug naar de dertiende plaats.

Indien u dacht dat daarmee de kous af was heeft u het mis. Na de race onderbreekt Hulkenberg een interview van Magnussen met de Deense TV om hem te feliciteren dat hij weer de “onsportiefste rijder van de grid” was, de Deen repliceerde daarop met het niet mis te verstane “s*ck my b**ls.”

In een interview met NBC licht Hulkenberg zijn actie toe.

“Als het op racen aankomt kan Kevin soms smerig uit de hoek komen,” aldus de Duitser. “Ik heb niets tegen hard verdedigen maar als hij het doet wordt het roekeloos en rijdt hij mensen van de baan. Wat hij vandaag met mij deed, mij van de baan dwingen, was gewoon om de klootzak uit te hangen.”

De Renault-rijder gaf ook aan dat hij nog wel eens wil praten met de wedstrijdleiding over het incident want hij vindt duidelijk dat de vijf seconden tijdstraf die Magnussen kreeg niet voldoende zijn.

“Ik zal zeker nog eens gaan praten met Charlie (Whiting),” gaat de Duitser verder. “Ik heb gehoord dat hij een tijdstraf van vijf seconden gekregen heeft, maar hem kennende vind hij dat niet zo erg.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout