Manor F1 team verdwijnt uit de Formule 1

27 januari 2017 — Het doek valt definitief voor Manor Racing in de Formule 1. De renstal vond tegen vandaag geen nieuwe investeerder waardoor de renstal uit de Formule 1 verdwijnt.



Manor Racing, dat de voorbije jaren onder meer ook onder de naam ‘Virgin Racing’ en ‘Marussia F1’ deelnam aan het F1-kampioenschap, verdwijnt definitief uit de Formule 1, zo lieten de curatoren van moederbedrijf Just Racing Services Ltd vandaag wegen. Manor Racing startte een zoektocht naar een nieuwe investeerder om in de Formule 1 actief te kunnen blijven maar het vond die uiteindelijk niet.

Vorige week kreeg Manor Racing nog van de FIA de goedkeuring om het nieuwe F1-seizoen te starten met de wagen uit 2016. Die wagen diende wel aangepast te worden aan de reglementering van 2017. Het zou er voor gezorgd hebben dat Manor Racing heel wat financiële inspanningen voor de ontwikkeling van een nieuw chassis niet zou hoeven te doen.

Ondanks die toegeving moest Manor wel op zoek naar zo’n 500 000 Britse pond en een nieuwe investeerder. Die werd echter niet gevonden, waardoor het einde verhaal is voor Manor Racing.

“Het is bijzonder jammer dat het team de deuren heeft moeten sluiten,” zei Geoff Rowle in een mededeling namens de curatoren. “Manor is een grote naam in de Britse motorsport en heeft de voorbije twee jaar onder de nieuwe eigenaars heel wat bereikt en vooruitgang geboekt.”

“Het vereist echter constant heel wat aanzienlijke investeringen om een F1-team tegen de huidige hoge standaard draaiende te houden. Just Racing Services Limited werd begin januari onder curatele geplaatst nadat de gesprekken over een mogelijke verkoop op het allerlaatste moment afsprongen. Tijdens de beperkte tijd die er vervolgens restte werd er naar mogelijke oplossingen gezocht maar het bleek jammer genoeg niet mogelijk om het bedrijf onder haar huidige vorm overeind te houden.”

Lange tijd zag het er naar uit dat Manor Racing het voorbije seizoen als tiende in het kampioenschap zou afsluiten. Daardoor zou het recht gehad hebben op een financiële bonus van heel wat miljoenen prijzengeld. Tijdens de voorlaatste race van het seizoen slaagde het Zwitserse Sauber F1 team er echter in om voldoende wk-punten te behalen om Manor in het kampioenschap voorbij te gaan.

Voor de renstal die reeds in financiële moeilijkheden verkeerde betekende het de definitieve doodsteek, aldus eigenaar Stephen Fitzpatrick. In totaal telde Manor Racing 212 medewerkers. Al de medewerkers krijgen tot eind januari hun salaris betaald.

Geschreven door Jonny van den Elshout