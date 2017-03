Mark Webber: “Beoordeel Red Bull niet op basis van de wintertests”

16 maart 2017 — Volgens Mark Webber mag men Red Bull niet beoordelen op basis van de resultaten van de wintertests.



Mark Webber mag dan wel geen actief F1-piloot meer zijn, de Australiër volgt nog wel nauwgezet de Formule 1. Als voormalig F1-piloot kent hij het reilen en zeilen van het Red Bull F1 team en volgens Webber mag men Red Bull dan ook niet beoordelen aan de hand van de testresultaten van de voorbije twee weken.

“Wanneer de tribunes leeg zijn dan is Red Bull nooit geïnteresseerd in ‘shadow boxing’,” aldus Mark Webber tegenover ‘ESPN’. “Dat is typisch voor Red Bull. Wat de wintertests betreft probeer ik nooit te analyseren wat zij doen. Het aantal kilometers dat ze aflegden was niet fantastisch. Dat is de enige conclusie die je kan trekken, op het vlak van de onderlinge verhoudingen kan je niets analyseren.”

Volgens Mark Webber blijft de motor een handicap voor Red Bull.

“Op het vlak van de aerodynamica moeten ze fantastisch werk verrichten om hun achterstand op het vlak van de motor ten aanzien van Ferrari en Mercedes in te halen. Ik denk dat vervolgens bekend zal raken of ze voor de polepositie, de eerste startrij, de overwinning en het controleren van de race zulllen kunnen strijden. Het zal moeilijk worden maar het is zeker en vast mogelijk.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout