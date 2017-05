Massa: “Vettel houdt er gewoon van om te klagen over de boordradio”

02 mei 2017 — Felipe Massa begrijpt niet waarom Sebastian Vettel over de boordradio zijn beklag deed dat hij de Duitser zou gehinderd hebben.



Na afloop van de GP van Rusland was er enige commotie over een manoeuvre van Felipe Massa in de laatste ronde van de race. Massa, die met Mercedes-motoren rijdt en de voormalige teamgenoot van Bottas is, hield Sebastian Vettel enigszins op terwijl hij Bottas wel probleemloos voorbij liet.

Sebastian Vettel deed zijn beklag over het incident, al liet hij nadien wel verstaan dat het uiteindelijk geen verschil maakte voor de uitslag van de race. Felipe Massa reageerde gepikeerd door te stellen dat Vettel simpelweg graag klaagt.

“Hij was te horen over de radio? Hij klaagt echt nooit over de boordradio,” grapte Felipe Massa na afloop van de race. “In de aanloop naar de vierde bocht hield ik in en ik zag dat hij bang was om langs de binnenkant er tussen te duiken. Ik reed compleet links en vervolgens liet ik hem meteen nadien voorbij.”

“Ik ben er zeker van dat hij Valtteri tijdens de laatste ronde niet voorbij zou gaan. Hij houdt er simpelweg van om te klagen,” besluit Massa.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout