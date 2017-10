Max Verstappen blij met tweede plaats: “Een geweldige dag”

08 oktober 2017 — Max Verstappen finishte tijdens de GP van Japan als tweede, op een erg korte afstand van racewinnaar Lewis Hamilton. Even leek zelfs de overwinning mogelijk maar Verstappen is erg tevreden met de tweede plaats.



De Nederlander kwam heel goed uit de startblokken en verschalkte in de eerste bocht zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Een paar bochten later ging ook Vettel voor de bijl in de hairpin en zo kwam hij op de tweede plaats terecht die hij niet meer zou afstaan voor de rest van de race.

Hoewel Max er tot twee keer toe in slaagde om dicht bij Hamilton te komen is de eerste plaats van de Brit nooit echt onder druk gekomen. De eerste keer na de pitstops werd de Nederlander verhindert om iets te ondernemen door goed uitgevoerd teamwerk van Mercedes. Aan het einde van de race hing Verstappen plots weer onder de versnellingsbak van Hamilton maar door een twijfelachtige actie van een gedubbelde Alonso zag de Nederlander ook die poging in de kiem gesmoord.

“Het was weer een geweldige dag”, vertelde Verstappen op het podium. “Suzuka is erg goed voor mij ik houd van deze baan. De snelheid was vandaag echt veelbelovend. Tijdens de eerste stint op de superzachte banden had ik wat problemen met de band linksvoor, maar toen we naar de zachte banden wisselden, waren we zeer competitief. Ik zat de hele tijd dicht achter Lewis. Vooral de laatste twee ronden hadden we de snelheid, maar het is erg moeilijk hier in te halen. We hadden een geweldige dag en ik heb alles gegeven, de auto wordt steeds beter en daar ben ik blij mee.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout