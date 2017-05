Max Verstappen: “Dit is een positief begin”

13 mei 2017 — Max Verstappen is tevreden na de eerste twee oefensessies voor de GP van Spanje. De Nederlander besloot de eerste dag uiteindelijk als vijfde, op iets meer dan zes tienden van Lewis Hamilton.



Het pakket met updates voor de RB13 lijkt een positieve invloed te hebben op de competitiviteit, ook al bevonden Verstappen en Ricciardo zich op respectievelijk meer dan zes en zeven tienden van Hamilton.

“Het was positief”, zo valt te lezen op ‘verstappen.nl’. “Je hebt meer grip in de langzame en snelle bochten. Ook stuurt de auto wat beter in. We zitten hiermee dichter bij Ferrari, al denk ik nog wel dat we het derde team zijn.”

In een herhaling van het scenario van vorig jaar, toen Verstappen op het Circuit de Barcelona-Catalunya wist te zegevieren, gelooft Verstappen niet.

“Als de eerste vier auto’s crashen wel”, grapt Verstappen. ”Ik voel me er beter bij, er zit vooruitgang in, maar we moeten nog hard werken om de auto en de motor sneller te krijgen.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout