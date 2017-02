Max Verstappen krijgt eigen tribune tijdens GP van België

04 februari 2017 — Tijdens de GP van België zal er voor fans van Max Verstappen een speciale 'Verstappen-tribune' voorzien worden.



Voor de GP van België werden er in 2016 het hoogste aantal tickets sinds 2000 verkocht. De overstap van Max Verstappen naar Red Bull en zijn eerste F1-overwinning tijdens de GP van Spanje zorgden ervoor dat er bijzonder veel Nederlanders afreisden naar het circuit van Spa-Francorchamps om hun held aan te moedigen.

Ook de ticketverkoop voor de GP van België 2017 loopt ondertussen als een trein. Uiteraard zorgt onze Belgische F1-piloot Stoffel Vandoorne voor een boost in de verkoopcijfers maar ook heel wat Nederlanders zullen opnieuw aanwezig zijn.

In die mate komt ‘Sport Stadion’ met een opmerkelijk initiatief. Het is sinds dit jaar de ‘Travel Partner’ van Verstappen en wil de fans van Max Verstappen unieke ervaringen kunnen aanbieden. Vorig jaar zorgde Sport Stadion er bijvoorbeeld voor dat er een ‘Verstappen-tribune’ kwam op de Red Bull Ring in Oostenrijk.

“De samenwerking tussen Max Verstappen en Sport Stadion bestaat al enkele jaren. Na de succesvolle Max Verstappen-tribune afgelopen jaar op de Red Bull Ring in Oostenrijk hebben we gekeken hoe invulling te geven aan een intensivering van de samenwerking. Het doel van dit partnership is om unieke Grand Prix-ervaringen te bieden aan alle Max Verstappen-fans”, laat Sport Stadion-oprichter Jeroen Huis in ’t Veld weten.

De Verstappen-tribune was een gigantisch succes en daaraan wil Sport Stadion nu een vervolg breien door ook op het circuit van Spa-Francorchamps een ‘oranje’ tribune te voorzien voor de GP van België. Deze nieuwe tribune zal aan de buitenkant van ‘Pouhon’ voorzien worden.

“De Verstappen-tribune in Oostenrijk in 2016 zag 1.000 in het oranje geklede Max-fans hem toejuichen en naar het podium schreeuwen. De sfeer op de tribune was onbeschrijfelijk, echt geweldig! Die beleving van samen naar het buitenland gaan om Verstappen aan te moedigen, willen wij nu samen met Max en zijn team vaker gaan opzetten. In 2017 zal er een Max Verstappen-tribune met 5.000 fans zijn in Oostenrijk, en de verkoop van de Max Verstappen-tribune in Spa-Francorchamps zal ook spoedig van start gaan.”

Max Verstappen zelf reageert alvast enthousiast op de ideeën die Sport Stadion voor zijn fans uitwerkt.

“In Oostenrijk heeft Sport Stadion bewezen dat men fans iets speciaals kan bieden en bij elkaar kan brengen om samen een F1-race te beleven. Dat was super! Ik kijk uit naar een succesvolle samenwerking.”

Het ziet er dus naar uit dat we dit jaar nog meer dan vorig jaar een oranje invasie zullen krijgen op het circuit van Spa-Francorchamps.

Geschreven door Geoffrey Van den Elshout