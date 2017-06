Max Verstappen krijgt eigen winkel in Nederland

14 juni 2017 — De Nederlandse F1-piloot Max Verstappen opent komende zaterdag in zijn thuisland een eigen winkel.



Max Verstappen had al een eigen webshop waarin fanartikelen van de Nederlander en Red Bull Racing te koop zijn. Vanaf komende zaterdag kunnen fans van Max Verstappen echter ook in een fysieke winkel terecht.

Zaterdag 17 juni zal om 10 uur de winkel open gaan in het Limburgse Swalmen. In de fysieke winkel zal het online aanbod van de webshop van Max Verstappen te koop aangeboden worden.

Voordeel voor de fans is dat ze de items kunnen bekijken en passen alvorens ze tot een eventuele aankoop overgaan. Ook zullen er verschillende unieke items tentoongesteld worden, items die symbool staan voor de carrière van Max Verstappen.

“Het is super dat ik een eigen store heb”, vertelt Max Verstappen. “De winkel en de aankleding daarvan zien er echt heel mooi uit. Ik kan iedereen aanraden er een keer een kijkje te gaan nemen.”

Het adres van de Max Verstappen store:

Bosstraat 91A

6071 XT Swalmen

Nederland

Proud to announce the opening of my own store, this Saturday 17th June. Looks really great! ߑ Check it out at: https://t.co/WDstAlavqw pic.twitter.com/oW2JhlF5GA