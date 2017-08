“Max Verstappen zal zich niet laten verleiden door Mercedes of Ferrari”

17 augustus 2017 — Christian Horner gelooft niet dat Max Verstappen het vertrouwde Red Bull-nest zal verlaten voor een avontuur bij Mercedes of Ferrari.



Hoewel Verstappen bij Red Bull nog een contract heeft tot 2019, hebben zowel Mercedes als Ferrari de jonge Nederlander reeds het hof gemaakt. Tijdens zijn eerste jaar in de Formule 3 bestond de interesse van Mercedes al maar toen koos Max voor de Oostenrijkse formatie.

Tot dusver verloopt het huidige Formule 1-seizoen helemaal niet naar wens voor zowel Red Bull als Max. Als team bevindt Red Bull zich in een niemandsland tussen Ferrari en Force India en de RB13, zeker die van Verstappen, heeft al meermaals bewezen dat het niet de betrouwbaarste bolide van het pak is.

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft er echter alle vertrouwen in dat zijn goudhaantje zich niet zal laten verleiden tot een overstap naar één van de twee topteams.

“Ik denk het niet,” aldus Horner. “Hij ziet zelf ook wel dat er bij ons team veel zaken bewegen. Natuurlijk is hij, zoals elke jonge rijder, ongeduldig maar hij ziet ook wel dat er nog veelbelovende zaken in de pijplijn zitten. Als je nu ziet waar we staan ten opzichte van het begin van het seizoen dan zie je dat het alleen maar bergop gaat vanaf het moment dat we de problemen begrepen die we hadden.”

Max Verstappen staat momenteel op een zesde plaats in de stand van het kampioenschap en we konden de beloftevolle Nederlander slechts eenmaal op het podium terugvinden. Dit terwijl zijn teamgenoot Daniel Ricciardo een overwinning boekte na een incidentrijke race in Azerbeidzjan en al vier podia scoorde in 2017.

We kunnen niet anders besluiten dan dat we er meer van verwacht hadden en wij niet alleen trouwens. Verstappen zelf heeft ook al eens laten vallen dat hij het vertrouwen wat verloren heeft in de huidige situatie en dat hij niet zeker is of Renault Red Bull in 2018 wel van winnend materiaal kan voorzien.

Horner erkent dan ook dat veel afhangt van de auto die Red Bull Verstappen kan geven om hem langer aan het team te verbinden.

“Als er een nieuw contract komt dan moeten beide partijen zich daar kunnen in vinden,” aldus Horner. “Het heeft sowieso weinig zin om al te praten over een contractverlenging voor Max want dat is nog toekomstmuziek en wij moeten eerst zorgen dat we hem een wagen kunnen geven waarmee hij kan winnen. Ik ben er zeker van dat als we daar in slagen dat er dan geen enkel ander team is waar Max deel wil vanuit maken.”

