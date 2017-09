McLaren: “Al tijdens de wintertests twijfels over samenwerking met Honda in 2018”

15 september 2017 — Volgens Zak Brown, de CEO van McLaren, rezen er voorafgaand aan dit seizoen reeds twijfels over een eventueel verderzetten van de samenwerking met Honda in 2018.



Het heeft uiteindelijk lang geduurd alvorens de knoop definitief werd doorgehakt en officieel bekendgemaakt werd dat McLaren en Honda in 2018 elk hun eigen weg gaan. Volgens Brown waren er naar aanleiding van de wintertests al heel wat twijfels over het verderzetten van de samenwerking met Honda.

“Ik denk niet dat er een specifiek keerpunt was, al wisten we wel al tijdens de wintertests ter voorbereiding van het seizoen dat we in de problemen zaten,” aldus Brown. “We moesten tegenover onze resultaten van 2016 vooruitgang boeken en toen wisten we al dat we in de problemen zaten.”

“We hebben redelijk wat tijd gespendeerd om competitief te worden met Honda. Uiteindelijk slaagden we daar niet in maar het is geweldig dat ze in de sport blijven.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout