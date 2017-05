McLaren enorm teleurgesteld door nieuwe problemen met Honda-motor

01 mei 2017 — Tijdens het raceweekend in Rusland werd McLaren opnieuw geconfronteerd met motorproblemen. Vandoorne moest na de eerste oefensessie enkele nieuwe motoronderdelen laten inbouwen en een gridpenalty ondergaan, terwijl Alonso zelfs niet aan de race kon deelnemen.



Het was dan ook opnieuw een pijnlijk raceweekend voor McLaren-Honda. De onderlinge relatie kwam door de problemen opnieuw verder onder druk te staan, al was het wel positief dat Vandoorne opnieuw een race wist te finishen. De eindbalans is echter dat van de acht mogelijke racefinishes tot dusver dit seizoen, er maar twee werden gehaald. Daarnaast kon twee keer een McLaren niet eens de race starten.

“Je kan je niet verhullen achter een resultaat zoals dit,” blik Eric Boullier van McLaren terug op de veertiende plaats van Vandoorne tijdens de GP van Rusland. “Als veertiende finishen is niet de reden waarom McLaren-Honda deelneemt aan een race. We werken enorm hard om er voor te zorgen dat dergelijk prestatieniveau niet lang meer duurt.”

“Dat gezegd zijnde is het nog steeds enorm teleurstellend om opnieuw tijdens een raceweekend geconfronteerd te worden met problemen op het vlak van de betrouwbaarheid en de prestaties. We moeten samenwerken om uit deze situatie te geraken. Gezien de beperkingen op het vlak van de performantie heeft Stoffel een erg gecontroleerde en efficiënte race gereden. Hij heeft alles gedaan wat van hem werd gevraagd, vooral wat de banden en de brandstof betreft.”

Daar waar Stoffel Vandoorne deze keer wel de race kon aanvatten en uitrijden, moest teamgenoot Fernando Alonso deze keer ondergaan wat Vandoorne in Bahrein overkwam: de race door een probleem niet eens kunnen starten. Eric Boullier begrijpt dan ook de frustratie van Alonso.

“Wat Alonso betreft, ik deel zijn frustratie,” aldus Boullier. “Het is onaanvaardbaar om een tweede race op rij met slechts één wagen te kunnen starten. We moeten daar op korte termijn onmiddellijk iets aan doen. Het is uiteraard teleurstellend, maar het zal beter worden.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout