McLaren steunt idee van budgetplafond in de F1

29 januari 2017 — Zak Brown, de nieuwe uitvoerend directeur bij McLaren, is een voorstander van een 'budgetplafond' in de Formule 1.



Er wordt al jarenlang gesproken over het eventueel invoeren van een budgetplafond in de Formule 1. Het is er tot dusver om allerlei redenen echter nooit gekomen. Zak Brown van McLaren vindt echter dat er nogmaals grondig over nagedacht dient te worden.

“Ik ben een grote voorstander van een budgetplafond en het herbalanceren van de financiën tussen de eerste en laatste plaats,” aldus Zak Brown tegenover ‘Autosport’. “Teams zoals McLaren, Williams en Ferrari betekenen meer dan sommige andere teams en ik vind ook dat we daarvoor beloond mogen worden. Het mag echter niet in die mate overdreven zijn dat het ongezond voor ons allemaal wordt, dat we ieder jaar zoiets als dit jaar bij Manor meemaken.”

Brown maakt de vergelijking ook met vorig jaar, toen het financieel geplaagde Lotus F1 team verkocht werd aan Renault.

“Lotus werd aan Renault verkocht voor een dollar. Ik heb nog nooit gehoord dat een voetbalteam of basketbalteam voor een dollar wordt verkocht, dat komt omdat ze het goed doen.”

“We moeten de uitgaven verminderen en de verdeling van het geld herverdelen zodat iedereen het goed doet en er geld aan over houdt,” besluit Brown.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout