McLaren wil samenwerking met Andretti Autosport verderzetten

04 juni 2017 — McLaren blikt ondanks de opgave van Fernando Alonso tevreden terug op haar deelname aan de Indy 500. McLaren-baas Zak Brown wil graag ook in de toekomst verder blijven samenwerken met Andretti Autosport.



Fernando Alonso zijn deelname aan de Indy 500 zorgde voor heel wat media-aandacht, niet alleen voor Alonso en McLaren maar ook wereldwijd voor de Indy 500.

Alonso kwalificeerde zich op de tweede startrij en reed zelfs aan de leiding van de Indy 500. Na 179 ronden moest Alonso zijn bolide aan de kant parkeren door een Honda-motor die de geest gaf, maar bij McLaren zijn ze dus overduidelijk erg tevreden over de deelname aan de Indy 500.

“Het is een geweldige ervaring geweest voor ons en ik heb in het verleden al gezegd dat ik het ons op regelmatige basis zou willen zien doen,” aldus Zak Brown. “We hebben een mooie geschiedenis hier, Noord-Amerika is een goede markt voor ons. We waren competitief en ik wil ons graag zien terugkeren.”

Brown wil daarvoor graag opnieuw samenwerken met Andretti Autosport.

“We zijn erg tevreden met Michael Andretti en het Andretti Autosport team,” aldus Brown. “Onze felicitaties voor hen; ze hebben met Takuma Sato gewonnen. Het is mooi om te zien dat een wagen van Andretti won, al had ik uiteraard graag gehad dat een wagen van ons had gewonnen. Het was echter een uitstekende samenwerking en ik zou graag ook in de toekomst verder samenwerken.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout