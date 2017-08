McLaren zal er alles aan doen om Alonso te houden in 2018

05 augustus 2017 — Jonathan Neale, algemeen directeur bij McLaren, zegt dat het team uit Woking er alles aan zal doen om Fernando Alonso te houden voor het seizoen 2018.



Zoals reeds bekend eindigt het contract van Fernando Alonso bij McLaren aan het einde van dit seizoen. De Spanjaard liet reeds weten een beslissing te nemen over zijn toekomst tegen september. De plannen van McLaren’s krachtbron zullen die beslissing alvast veel beïnvloeden. Door de problemen bij Honda kijkt McLaren naar andere mogelijkheden, maar Ferrari en Mercedes lijken geen interesse te tonen voor volgend seizoen.

“Persoonlijk wil ik Fernando volgend jaar heel graag in het team”, zegt Neale tegenover Autosport. “Ik weet dat we er alles zullen aan doen om hem bij ons te houden, maar ik besef ook dat hij andere mogelijkheden heeft. Niks staat vast.”

“Hij is één van de beste rijders waarmee ik heb gewerkt en ik wil graag nog langer doorwerken met hem”, vertelt Neale over de Spaanse wereldkampioen.

Fernando Alonso boekte in Hongarije het beste resultaat van het seizoen voor McLaren met een zesde plaats en een mooi gevecht met zijn landgenoot Carlos Sainz. Neale vindt dan ook dat zijn rijder beter dan ooit rijdt: “Als je weet hoe moeilijk het is om in Hongarije in te halen in het algemeen en dan het manoeuvre ziet van Fernando voorbij Sainz… Dat was fantastisch. Om dat veilig en zonder brokken te doen zoals hij het deed, toont enkel zijn talent en vechtersmentaliteit aan.”

Ondanks de onzekerheid over hun motor en rijder, is Neale enthousiast over de toekomst van zijn team. “Er is de laatste twaalf maanden heel wat gebeurd. We zijn klaar om de volgende stap te zetten bij McLaren. We beginnen alvast te denken aan volgend jaar. De motor speelt een grote rol. De beslissing moet voor september vallen, zodat onze rijders weten welke krachtbron er in de wagen komt. Tot dusver is er nog geen beslissing gevallen. We zijn in gesprek met Honda. De FIA en FOM zijn ook betrokken bij de gesprekken. We proberen immers het beste te doen voor de Formule 1, maar ook voor McLaren. McLaren is een team die vooraan hoort te vechten. De sport heeft ons vooraan nodig. Wij willen Fernando terug vooraan plaatsen.”



Geschreven door Frederic Schoutetens