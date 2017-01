“McLaren zou teleurgesteld zijn met een vierde plaats”

14 januari 2017 — McLaren kende een aantal seizoenen om snel te vergeten. De Britse renstal bengelde vaker dan haar lief was in de tweede helft van het deelnemersveld. Toch heeft McLaren goede hoop dat dit in 2017 zal veranderen. "We nemen geen genoegen met een vierde plaats."



De samenwerking tussen McLaren en Honda verliep aanvankelijk stroef, maar vanaf het tweede seizoen verbeterde de Japanse motorleverancier de betrouwbaarheid en snelheid van de power unit drastisch. 2016 eindigde dan ook met enkele hoopgevende resultaten.

“En die lijn willen we graag doortrekken naar 2017”, zegt Jonathan Neale, die chief operating officer is bij het Britse team. “Je moet altijd hoog mikken. Daarom zou ik teleurgesteld zijn met een vierde plaats in het constructeurskampioenschap.”

“We hebben een goed team en rijders die een race kunnen winnen. Nu is het aan ons en Honda om die rijders een zo goed mogelijke wagen te geven. Ik hou van de aanpak van Honda en ook bij ons zitten er goede ingenieurs, dus ik kijk positief naar de toekomst.”

McLaren wil vooral profiteren van de reglementswijzigingen om een stap vooruit te zetten.

“De nieuwe aerodynamica en banden zorgen voor onzekerheid bij de teams. Voor ons is dat een mogelijkheid om vooruit te gaan. Ik heb vertrouwen dat we ons sterk kunnen verbeteren. Maar een zekerheid is dat natuurlijk nooit.”

