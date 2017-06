“Men moet Lance Stroll tijd geven en aardiger voor hem zijn”

03 juni 2017 — Volgens Claire Williams is men te kritisch voor Lance Stroll. De Canadees is bezig aan zijn debuutseizoen en slaagde er nog niet in om een wk-punt te behalen, dit in tegenstelling tot Felipe Massa, die er al in slaagde om twintig punten te behalen.



Binnen een week vindt de GP van Canada plaats, de thuisrace van Stroll. Als rookie kreeg de Canadees tijdens zijn debuutseizoen al heel wat kritiek te verwerken en dat is volgens Claire Williams onterecht.

Stroll kreeg zelfs bij de aankondiging van zijn racezitje al meteen de kritiek te verwerken dat hij dat racezitje bij Williams vooral te danken had aan de miljoenen van zijn steenrijke vader. Tijdens zijn thuisrace in Canada zal alles wat Stroll doet ongetwijfeld met het vergrootglas bekeken worden.

“Er rust heel wat druk op de schouders van Lance en we moeten allemaal onthouden hoe jong hij nog is,” vertelde Claire Williams tegenover ‘ESPN’ in Silverstone, waar Williams haar veertigjarig bestaan viert. “De overstap van een raceklasse voor jonge rijders naar de Formule 1 is enorm en ik denk dat de mensen dat vergeten.”

“Wanneer je kijkt naar andere rijders die aanwezig zijn in de sport, rijders zoals Vettel, Raikkonen, enz. kenden een gelijkaardige start toen ze een rookie in de Formule 1 waren. Men moet Lance dan ook wat krediet geven. Indien ik één boodschap zou mogen geven dan is dat mijn boodschap, dat de mensen wat aardiger voor hem mogen zijn.”

Volgens Claire Williams zijn er te veel mensen die jonge rijders vergelijken met Max Verstappen, mensen die verwachten dat ze dezelfde impact hebben als Verstappen bij Red Bull.

“Met de rijders die we in de Formule 1 hebben, al de rookies vergelijken zich momenteel met Max en dat is niet eerlijk. Die jongens moeten zich zien aan te passen. Het was een unieke situatie dat we iemand als Max Verstappen hadden die in een Red Bull kon stappen en kon doen wat hij wilde. Die jongens moeten hun tijd nemen en wat ervaring opdoen.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout