“Mercedes blijft ondanks alles favoriet in 2017”

02 januari 2017 — Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner blijft Mercedes ook in 2017 de absolute favoriet.



De ingrijpende reglementswijzigingen kunnen er volgens velen voor zorgen dat de krachtsverhoudingen in de Formule 1 grondig door elkaar geschud worden. Velen zien daarin ook de kans voor de concurrentie om te naderen op Mercedes.

Bijkomend pijnpunt voor Mercedes is dat Nico Rosberg na het behalen van de wereldtitel zijn afscheid van de Formule 1 aankondigde. Ook dat zorgt ervoor dat de positie van Mercedes enigszins wordt verzwakt. Toch zal het voor de concurrentie moeilijk worden om Mercedes in te halen, laat staan te verslaan.

“Het gaat erg moeilijk worden om Mercedes in te halen,” aldus Horner. “Ze gaan het nieuwe jaar overduidelijk als favoriet in. Ze hebben drie wereldtitels op rij gewonnen en zo’n vijftig races tijdens de voorbije drie jaar.”

Christian Horner hoopt dan ook vooral dat Red Bull de kloof met Mercedes enigszins kan dichten zodat op zijn minst de races in 2017 minder voorspelbaar zullen worden.

“We hopen simpelweg dat we de kloof kunnen dichten zodat we ieder raceweekend geen voorspelbare resultaten krijgen. Met de nieuwe regels zou het belang van het chassis en de motor opnieuw even groot moeten zijn. We hebben er vertrouwen in dat we tijdens de winter vooruitgang met de motor zullen boeken.”

“De nieuwe regels betekenen voor iedereen een leeg blad papier. Daardoor weet je niet waar je je tegenover de concurrentie bevindt.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout