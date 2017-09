Mercedes brengt de F1 naar je oprit: Mercedes-AMG Project ONE

13 september 2017 — Mercedes stelde in Frankfurt haar toekomstige hypercar voor aan het grote publiek. Het beestje heeft 1000pk en maakt gebruik van dezelfde aandrijflijn die Lewis Hamilton en Valtteri Bottas dit jaar ter beschikking hebben in hun W08.



De eerste stuks van dit meesterwerk zullen in 2019 van de band rollen en zullen normaal gesproken zo’n slordige 2 miljoen pond kosten, wat neerkomt op 2,22 miljoen Euro. Diegenen die zich nu naar de lokale Mercedes-dealer aan het haasten zijn moeten we teleurstellen want de 275 stuks die geproduceerd worden zijn allemaal verkocht en 2 exemplaren zouden naar verluidt naar België komen.

De topsnelheid van de “Project ONE” bedraagt 350 kilometer per uur en een spurtje van 0 naar 200 haspelt hij af in zes seconden. Je zou dan al snel denken dat dit geen auto is die normale stervelingen onder controle kunnen houden maar Tobias Moers, de grote baas bij AMG, beweert dat iedereen er mee kan rijden.

Aan vermogen geen gebrek dus. Achterin ligt de 1.6 V6 verbrandingsmotor met elektrische turbo en alsof dat nog niet genoeg was zijn daar nog drie elektromotoren aan gekoppeld. De som van dat alles maakt dat de Mercedes 1000 pk sterk is en 850 pk daarvan zijn afkomstig van de verbrandingsmotor die je kan door laten trekken tot 11000 toeren.

Door het feit dat het een plug-in hybride is kan je er ook ongeveer 30 km 100 procent elektrisch mee rijden, handig als je niet te veel wil opvallen wanneer je de kindjes aan de schoolpoort afzet.

Zowel binnen als buiten is er geen plaats voor versieringen of luxe zoals je in een doordeweekse Mercedes wel vind. Elke spoiler, diffuser of luchtinlaat die je terugvindt staan daar om een weloverwogen reden, namelijk de auto aan de baan laten kleven.

Binnenin is er ook geen luxe te bespeuren. Het hele interieur is in carbon afgewerkt en voor de bestuurder prijkt een stuur dat fel geïnspireerd is op de Formule 1 met allerlei knopjes en lichtjes. We vinden ook nog drie schermen terug waarvan er één fungeert als achteruitrijcamera. Je wil immers je nieuwe Mercedes niet beschadigen als je achterwaarts aan de supermarkt parkeert.

Lewis hamilton is alvast onder de indruk. “Hier is geschiedenis geschreven,” aldus de drievoudige wereldkampioen. “Ik heb deze auto en zijn motor helpen ontwikkelen, hem nu eindelijk tot leven zien komen is magisch.”









