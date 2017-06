Mercedes: “De problemen met onze wagen zijn nog niet opgelost”

19 juni 2017 — Mercedes behaalde op het eerste zicht een makkelijke dubbeloverwinning in Canada, toch betekent dat volgens Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff nog niet dat de problemen met de F1-bolide van Mercedes opgelost zijn.



De Mercedes W08 zorgt voor wisselvallige resultaten. Op het ene circuit presteert de wagen veel beter dan het andere. Tegelijkertijd zijn er ook op hetzelfde circuit vaak opmerkelijke verschillen tussen de wagens van Hamilton en Bottas.

Canada mag dan wel een erg goed resultaat opgeleverd hebben voor Mercedes, toch zijn ze er niet van overtuigd dat de problemen met de W08 zijn opgelost.

“Ik heb niet het gevoel dat we nu een doorbraak hebben,” aldus Toto Wolff. “In Monaco ondervonden we heel wat problemen maar echt neerslachtig zijn we er niet van geworden. In Canda verliep alles geweldig maar ik zou niet zeggen dat onze problemen opgelost zijn. We begrijpen het nu veel beter, we hebben waardevolle data verzameld en nu gaan we daarmee richting Baku.”

Ondanks de vergelijkbare afstelling bij beide Mercedes-piloten ondervond Bottas op het Circuit Gilles Villeneuve heel wat meer problemen dan Hamilton, die probleemloos richting de overwinning reed. Volgens Toto Wolff was er echter een simpele verklaring voor de mindere performance bij Bottas.

“Minder grip,” aldus Toto Wolff. “Ook al hadden ze een vergelijkbare afstelling, het gripniveau van Lewis verhoogde naarmate de kwalificatie vorderde. Valtteri zijn gripniveau verminderde echter doorheen de sessie. Daar waren geen aanwijsbare redenen voor. Er zijn dus nog de nodige vraagtekens en we moeten die zien te beantwoorden.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout