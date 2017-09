Mercedes heeft medelijden met Ferrari

18 september 2017 — Mercedes-teambaas Toto Wolff laat weten dat hij medelijden heeft met Ferrari nadat het na een incidentrijke start van de race in Singapore beide bolides zag uitvallen.



Voor Sebastian Vettel was het dé uitgelezen kans om de leiding in het kampioenschap weer op te eisen nadat hij op zaterdag de kwalificaties had gedomineerd maar zoals we ondertussen wel allemaal weten is het anders uitgedraaid.

De Duitser geraakte in de eerste bocht samen met teamgenoot Kimi Raikkonen en Max Verstappen betrokken in een aanrijding en zag in de derde bocht zijn race beëindigd. Tot overmaat van ramp voor Vettel won Lewis Hamilton de race en bouwt die zo zijn voorsprong in het kampioenschap uit tot 28 punten.

Toto Wolff heeft zich niet verkneukeld in de tegenslag van de rivalen uit Maranello, in tegendeel zelfs, want het bracht herinneringen terug uit de Grote Prijs van Spanje van vorig jaar. Toen knikkerden Nico Rosberg en Lewis Hamilton ook elkaar uit de race en mocht Max Verstappen met de bloemen naar huis.

“’s Morgens hadden we het er nog over dat we moesten proberen om de schade zoveel mogelijk te beperken,” aldus Wolff. “Nu verlaten we Singapore met de overwinning en een derde plaats, we kunnen dus niet anders dan praten over een geslaagd weekend.”

“Als er iets gebeurd zoals dit weekend bij Ferrari kan je niet anders dan medelijden met hen hebben als je ook ooit in die situatie hebt gezeten,” gaat de Oostenrijker verder. “Vanaf dat moment moesten wij echter met Lewis de best mogelijke race afleveren.”

De crash in de eerste bocht werd na de race onderzocht en gecatalogeerd onder de noemer “race-incident.” Volgens Wolff was Vettel druk bezig met Verstappen af te houden en had de Duitser helemaal niet meer in de gaten dat ook zijn teamgenoot nog naast de Nederlander reed.

“Ik denk dat het heel moeilijk voor hem was om te zien dat er nog een derde auto in het spel was en dat dat de oorzaak van de aanrijding was.”

Geschreven door Tom Schots



