“Mercedes is in Singapore geen favoriet”

08 september 2017 — Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff meent dat Mercedes tijdens de volgende F1-race in Singapore zeker en vast de favoriet niet is.



Afgelopen weekend behaalde Mercedes in de achtertuin van Ferrari nog een dominante dubbeloverwinning. Hamilton reed, gevolgd door Bottas, met ruime voorsprong op de eerste Ferrari over de finish. Het moet pijn gedaan hebben bij Ferrari maar in de Formule 1 gaat het snel en er wordt nu al naar het volgende raceweekend gekeken dat binnen een week van start gaat.

Die volgende race vindt plaats op het stratencircuit van Singapore, bijna compleet het tegenovergestelde van waarvoor Monza met haar lange rechte stukken staat. Met haar vele trage bochten past het circuit volgens Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff dan ook veel beter bij de wagen van Ferrari. Bovendien had Mercedes het de voorbije jaren bijzonder moeilijk in Singapore.

“In het verleden hebben we in Singapore niet echt geschitterd. Daarom zijn we blij dat we er vorig jaar gewonnen hebben. Desondanks weten we dat het voor ons geen eenvoudig weekend zal worden,” aldus Toto Wolff. “Sommige karakteristieken van het circuit passen bij onze wagen maar andere niet. Op de langzame en smalle circuits hebben Red Bull Racing en Ferrari een voordeel. Wij zijn beter op de snelle circuits.”

Mercedes hoopt echter wel dat het de problemen die het de voorbije jaren had in Singapore dit jaar in veel mindere mate zal hebben.

“We geloven dat we ons probleem kunnen oplossen. Het draait rond het begrijpen van de wagen en zo veel mogelijk kilometers met de wagen rijden zodat we steeds meer over onze wagen leren. Desondanks verwachten we, door de karakteristieken van het circuit, een veel moeilijker weekend dan bijvoorbeeld in Silverstone, Spa of Monza.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout