Mercedes maakt oorzaak bekend van motorprobleem Bottas in Spanje

23 mei 2017 — Mercedes heeft de oorzaak van de opgave van Valtteri Bottas tijdens de GP van Spanje bekendgemaakt.



Tijdens de derde oefensessie voor de GP van Spanje kreeg Valtteri Bottas af te rekenen met een waterlek op zijn nieuwe motor. Mercedes zag zich daardoor genoodzaakt om de oudere specificatie van de motor in te bouwen bij Bottas. Bovendien was dat de motor waarmee Bottas de eerste vier races van het seizoen afwerkte.

Mercedes wist dat dit een risico inhield maar het zag zich door de omstandigheden genoodzaakt dit risico te nemen. Uiteindelijk betaalden Bottas en Mercedes dat risico cash tijdens de race. Bottas moest plots zijn Mercedes W08 aan de kant parkeren toen zijn motor de geest gaf. Mercedes maakte nu na een grondig onderzoek ook de oorzaak van het motorprobleem bij Bottas bekend.

“Het was erg pijnlijk om 15 kostbare punten te verliezen doordat Valtteri op de derde plaats in Spanje moest opgeven,” aldus Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff. “We hebben de hoofdoorzaak van het probleem geïdentificeerd en dat was de turbo. We hebben dit defect nog niet eerder gezien, wat aantoont dat je moet blijven werken.”

Toto Wolff beseft dat Mercedes een risico nam door de oudere motor opnieuw in te bouwen bij Bottas.

“De F1 is een technische sport en wanneer je de limieten probeert te verleggen dan wordt je met technische problemen geconfronteerd,” besluit Toto Wolff.

Voor Bottas was de opgave alvast een serieuze mentale tegenvaller. Amper een race nadat Bottas zijn eerste F1-overwinning en zich opnieuw in de titelstrijd leek te mengen kijkt de Fin nu tegen een achterstand van 41 punten op wk-leider Sebastian Vettel aan. Tegenover teamgenoot Lewis Hamilton groeide de kloof tot 35 punten.

LAP 39/66: ߔ¥ BOT is OUT after suffering a fiery engine failure - that's the Finn's first retirement this year #SpanishGP ߇ʰ߇¸ #F1 pic.twitter.com/Y9Z5IJseBa — Formula 1 (@F1) May 14, 2017



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout