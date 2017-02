Nico Rosberg: “Meditatie hielp mij wereldkampioen te worden”

11 februari 2017 — Nico Rosberg heeft naar eigen zeggen de titel voor een groot deel aan meditatie te danken.



Woede, het kan ervoor zorgen dat je de focus verliest en dat besefte ook Nico Rosberg vorig jaar. Nadat hij twee jaar op rij de titelstrijd met Lewis Hamilton verloor slaagde de Duitser er in 2016 eindelijk in om zelf te zegevieren. Volgens Nico Rosberg kwam dat deels door het feit dat hij veel beter met die ‘woede’ wist om te gaan.

“De woede is groter wanneer de persoon die je kent iets doet dat over de schreef gaat,” zei Rosberg tijdens een interview met de ‘Daily Mail’. “Lewis is zeer goed in het opzoeken van de limiet zonder uit de ‘grijze zone’ te gaan en dat dankzij zijn vaardigheden in de wagen. Hij is echt heel slim. Ik vond het moeilijker om wiel-aan-wiel te vechten. Wat hem betreft is dat eerder normaal.”

“Ik ben eerder rationeel. Ik werd agressiever want in het verleden liep hij al te vaak over mij heen. Ik bekeek video’s en verbeterde.”

En wat doe je dan om die ‘woede’ onder controle te krijgen? Meditatie was volgens Nico Rosberg de sleutel tot succes. Op die manier wist Rosberg zich compleet te focussen op de titelstrijd en minder op de ‘spelletjes’ die Lewis Hamilton trachtte te spelen, zowel op als naast de baan.

“Ik spendeerde iedere ochtend zo’n twintig minuten aan mediteren,” aldus Rosberg. “Je kan leert waarom je je jaloers, agressief of gestresseerd voelt.”

“Ik zit neer, denk na over mijn gedachten en leer mentaal te ontspannen. Na twintig minuten kom je mentaal tot rust. Wanneer je begint te vrezen dat je de titelstrijd zou verliezen dan begin je erover na te denken en ga je daarover het gesprek aan. De negatieve gedachten verliezen dan hun kracht,” besluit Rosberg.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout