Nieuwe F1-baas wil meer Duitse teams in de Formule 1

22 juli 2017 — Sinds Liberty Media de Formule 1 heeft overgenomen waait er een nieuwe wind door de sport, dat werd de voorbije weken al duidelijk. De nieuwe F1-baas Chase Carey pakt de zaken enigszins anders aan dan Bernie Ecclestone. Het nieuwe plan van Carey: meer Duitse F1-teams hebben.



“Het is onze doelstelling om bedrijven aan te trekken die een team in de Formule 1 willen,” vertelde Carey tegenover het Duitse ‘Sport Bild’. “Dat is ook de reden waarom we de technische en economische omstandigheden aanpassen.”

“We hebben een Duitse kampioen, een Duitse wagen als kampioen en een Duitser die dit jaar voor de titel strijd. We willen daar graag meer Duitse teams aan toevoegen.”

Carey vertelde ook hoe trots dat hij is dat de Duitse Grand Prix volgend jaar opnieuw op de F1-kalender zal staan.

“De Duitse Grand prix heeft een schitterende geschiedenis en we willen er voor strijden dat die verder gaat,” aldus Carey.

Dat het Amerikaanse Liberty Media de banden met Duitsland erg dicht wil aanhalen blijkt ook uit het feit dat Liberty Media op een speciale manier een eerbetoon wil brengen aan één van de grootste figuren ooit uit de Formule 1: Michael Schumacher.

Een van de vergaderruimtes in Londen zal immers vernoemd worden naar de Duitse zevenvoudig wereldkampioen Formule 1.

“Michael is een cultfiguur voor de sport,” vertelde Chase Carey in het interview. “Hij definieert het ultieme in een F1-piloot. We zullen hem eren door een vergaderruimte naar hem te vernoemen.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout