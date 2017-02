“Nieuwe regels zullen de krachtsverhoudingen in de F1 door elkaar schudden”

12 februari 2017 — Volgens Rob Smedley, head of vehicle performance bij Williams, zullen de nieuwe regels er voor zorgen dat de F1-grid door elkaar wordt geschud. Grote vraag is echter hoe groot het effect vooraan op de startgrid zal zijn.



Heel wat fans hopen dat de nieuwe regels er voor zullen zorgen dat de Formule 1 opnieuw spannender zal worden. Na drie jaar waarin Mercedes de Formule 1 domineerde zou dat niet alleen goed zijn voor de sport maar ook voor de fans, de organisatoren en alles wat maar iets met de Formule 1 te maken heeft.

Ook Rob Smedley hoopt dat de krachtsverhoudingen in de Formule 1 danig door elkaar geschud zullen worden. Grotere vraag is echter of de bredere banden, hogere downforce en de snellere F1-bolides daarvoor zullen zorgen.

“Ik hoop dat de nieuwe regels alles wat door elkaar zullen gooien maar we gaan de rangorde niet volledig door elkaar zien gegooid worden,” aldus Smedley tegnover ‘Autosport’. “In de Formule 1 is nog nooit iemand wereldkampioen geworden zonder een substantieel budget. Geld geeft echt wel de doorslag in dit tijdperk van de Formule 1.”

Volgens Rob Smedley zal de rangorde in de Formule 1 wel degelijk door de nieuwe regels door elkaar gegooid worden, al zal de F1 vooraan niet in die mate door elkaar gegooid worden als dat velen hopen.

“Het is echt belangrijk dat er meer teams en rijders vooraan meedoen, dit zodat we aan het begin van een raceweekend niet al weten wie de race waarschijnlijk zal winnen. Daardoor haken de fans immers af,” vindt Smedley.

Smedley hoopt dan ook net als veel fans dat de nieuwe regels voor meer spankracht in de F1 zullen zorgen.

“Als je vier of vijf rijders hebt die een race kunnen winnen dan is dat echt opwindend. Ik hoop dat de nieuwe regels daarvoor gaan zorgen,” besluit Smedley.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout