Niki Lauda: “Er was geen sprake van een relatie tussen Hamilton en Rosberg”

14 oktober 2017 — In een interview op YouTube licht Niki Lauda een tipje van de sluier op over hoe het er bij Mercedes aan toe ging in 2016. Het laatste seizoen van Hamilton en Rosberg als teamgenoten.



Het seizoen 2016 was spannend tot aan de finish in Abu Dhabi. Hamilton had nog een waterkans op de titel en hij probeerde die tot in de laatste meters te verdedigen, maar uiteindelijk was het toch Nico Rosberg die met de titel huiswaarts mocht keren.

Het is een publiek geheim dat Rosberg en Hamilton destijds niet door één deur konden als teamgenoten en in een interview met Graham Bensinger schept Mercedes-raadgever Niki Lauda een beetje de sfeer die er heerste bij het Duitse team.

“Ze hadden helemaal geen relatie en dat is altijd slecht nieuws,” aldus Lauda. “Het was zo erg dat ze elkaar zelfs geen goeiemorgen meer wensten. Ik verwacht niet dat ze samen zitten te ontbijten maar de relatie was heel slecht en het was vooral Lewis die daaronder leed maar het liet ook Nico niet onbewogen. Het viel op een manier wel mee maar het was niet gemakkelijk.”

De aanrijding tussen de twee teamgenoten in Barcelona 2016 was het breekpunt in hun relatie. Na het incident moesten beide rijders naar het Mercedes-motorhome komen en daar werd vrijwel onmiddellijk Hamilton als schuldige aangewezen.

“De hamvraag was natuurlijk wie de schuldige was,” gaat Lauda verder. “Voor mij was het meteen duidelijk omdat Lewis te agressief naar rechts ging, in het gras terecht kwam, zo de controle over de auto verloor en de andere van de baan kegelde.”

“Ik heb altijd gezegd dat ik vond dat het meer de fout was van Lewis dan die van Nico. Lewis stelde dat niet op prijs omdat hij van een andere mening was toegedaan. Hij vroeg me waarom ik kritiek op hem had. Ik heb hem verteld dat ik het niet kan accepteren dat mijn twee rijders crashen en dat ik dan moet vertellen dat het niemands fout was. Lewis werd toen echt kwaad en Nico vroeg hem waarom hij hem niet meer ruimte had gegeven. Hij antwoordde dat hij aan het racen was.”

De Oostenrijker is daarna naar Ibiza afgereisd voor een gesprek met Hamilton en daar werden strikte regels afgesproken. Het kwam er eigenlijk op neer dat als de rijders niet zouden racen ten voordele van het team dat hun contracten zouden ontbonden worden.

“We hebben wat extra regels ingevoerd,” vertelt Lauda. “ We hebben hen op het hart gedrukt dat het onaanvaardbaar was ten opzichte van Mercedes om mekaar van de baan te rijden. Het doel is dat één van de Mercedessen moet winnen.”

“Het is de bedoeling dat we teamspelers zijn en we kunnen elkaar niet zomaar uitschakelen. Toto (Wolff) kwam met een paar goede regels op de proppen en zo hebben we de incidenten tot een minimum kunnen herleiden,” besluit Lauda.

