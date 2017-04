Niki Lauda verliest weddenschap van 10 euro door polepositie Hamilton

08 april 2017 — Niki Lauda heeft een weddenschap met Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, verloren doordat Lewis Hamilton de polepositie veroverde voor de GP van China.



Tijdens het laatste deel van de kwalificatie keken Niki Lauda en Toto Wolff maar beteuterd richting hun tv-scherm. Het leek alsof ze er vanuit gingen dat Mercedes de polepositie niet zou gaan veroveren.

Blijkt nu dat Niki Lauda er daadwerkelijk van overtuigd was dat Sebastian Vettel in zijn Ferrari de polepositie zou veroveren. Het inspireerde beide heren tot een weddenschap, een weddenschap om 10 euro die Niki Lauda uiteindelijk verloor.

Sky Sport stelde na afloop van de kwalificatie aan Lauda de vraag of hij er daadwerkelijk vanuit ging dat Ferrari de polepositie zou veroveren.

“Ja, dat dacht ik echt. Ik heb met Toto gewed voor 10 euro dat Vettel de polepositie zou veroveren. Hij leek bijzonder snel in de Ferrari en alles zag er goed uit voor hem,” zei Lauda. “Lewis reed godzijdank enkele bijzondere rondjes. Bottas moest een duizendste van een seconde toegeven, dat is zeer close.”

“Ferrari groeide tijdens de wintertests in Barcelona en won de eerste race. Het is momenteel bijzonder close. Ik denk dat we tijdens de kwalificatie nog steeds sneller zijn maar laat ons zien wat de race morgen brengt,” besluit Lauda.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout