Officieel: Alonso ook in 2018 teamgenoot van Vandoorne bij McLaren

19 oktober 2017 — Het McLaren F1 team heeft officieel bevestigd dat Fernando Alonso ook in 2018 voor McLaren zal racen. De Spanjaard vormt dus ook volgend jaar samen met onze landgenoot Stoffel Vandoorne het rijdersduo bij McLaren.



McLaren kondigde de contractverlenging van Fernando Alonso aan via een humoristische video op Twitter. De aankondiging komt er na maanden van speculaties over Alonso zijn toekomst.

De Spanjaard liet dit seizoen meermaals zijn ongenoegen blijken over het feit dat de McLaren-bolide door de Honda-motor niet competitief genoeg was. Hij liet steeds uitschijnen dat er tegen september-oktober duidelijkheid zou komen over zijn toekomst.

Onlangs liet Alonso nog verstaan dat er voorafgaand aan de GP van de Verenigde Staten knopen doorgehakt zouden worden en dat is dus gebeurd. Daags voordat de eerste oefensessies in Austin worden verreden is nu duidelijk geworden dat Alonso ook in 2018 voor het McLaren F1 team zal rijden.

Geen Indycar dus voor Alonso, die eerder dit jaar al eens van de autosportklasse proefde door deel te nemen aan de Indy 500 en een erg gesmaakt debuut maakte. De overstap van McLaren naar motoren van Renault zal daar ongetwijfeld voor iets tussen zitten. Toen duidelijk werd dat McLaren vanaf 2018 met Renault-motoren zal rijden werd algemeen aangenomen dat dit de voorbode was van een contractverlenging van Alonso bij McLaren.

The guys and girls of McLaren have been taking language lessons in preparation for 2018… ߔʰߘ‰ #VamosFernando pic.twitter.com/0Zw3rAaLbE — McLaren (@McLarenF1) October 19, 2017



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout